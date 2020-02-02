Более девяти тысяч свердловчан проголосовали на праймериз партии «Единая Россия»
Сегодня, 18:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 2 февраля, в Краснотурьинском округе №16 проходит предварительное голосование «Единой России» по определению кандидата от партии на довыборы в Законодательное собрание Свердловской области. По данным на три часа дня свои голоса отдали более 9,5 тысяч жителей округа, сообщает «Областная газета».
Для голосования организовано 22 партийных счетных участка в Волчанске, Ивделе, Карпинске, Краснотурьинске, Североуральске и посёлке Пелым. Явка составила 7,45%.
По словам руководителя регионального исполкома ЕР Дмитрия Жукова, жалоб на нарушения во время голосования ни от граждан, ни от участников праймериз не поступало.
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