Более девяти тысяч свердловчан проголосовали на праймериз партии «Единая Россия»

Для голосования организовано 22 партийных счетных участка в Волчанске, Ивделе, Карпинске, Краснотурьинске, Североуральске и посёлке Пелым. Явка составила 7,45%.

По словам руководителя регионального исполкома ЕР Дмитрия Жукова, жалоб на нарушения во время голосования ни от граждан, ни от участников праймериз не поступало.