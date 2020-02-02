Электронные чеки, пенсии и пособия: какие измения ждут россиян с начала февраля

Повышение пенсий и детских пособий С 1 февраля увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. В этот список входят 60 категорий, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, а также пострадавшие от воздействия радиации во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф.

Размер выплаты меняется с учетом инфляции, которая в 2020 году составила 3%. Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы будут получать 65 619 рублей, инвалиды войны — 5565 рублей, инвалиды первой группы — 3897 рублей.

Кроме того, на 664 рубля увеличится единовременное пособие при рождении ребенка. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком вырастет до 3375 рублей, а по уходу за вторым и последующими детьми — до 6751 рубля.

Отмена советских законов Прекратят свое действие более 3,7 тысячи правовых актов времен СССР и РСФСР, что позволит упорядочить российскую правовую систему.

В список документов, которые попали в архив, вошли декрет Совета народных комиссаров 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне», декреты о взимании налогов, о чеканке золотых червонцев и об условиях труда домработниц, а также постановление Совмина РСФСР от 1961 года «Об утверждении республиканских технических условий на колбасы вареные из мяса птицы и кроликов» и другие.

Дальневосточный гектар С начала февраля жители Дальнего Востока получат право подать заявление на земельный участок в Забайкалье и Бурятии. При этом предпочтение все-таки отдается тем, кто прописан ближе к выделяемым земельным участкам. С 1 августа таким правом смогут воспользоваться все россияне.

Программа «Дальневосточный гектар» предусматривает предоставление участка в безвозмездное пользование на пять лет. Аренду платить не нужно, однако в первый год необходимо определится с назначением земли — для бизнеса, организации подсобного хозяйства или проживания. А через три года — отчитаться об использовании участка по целевому назначению. Через пять лет земля переходит в собственность пользователя.

Торговые автоматы и чеки Теперь торговые автоматы могут не выдавать бумажные чеки. Речь идет о любом устройстве, через которое можно осуществить платеж. Например, кофейный терминал или колонка на автозаправке.