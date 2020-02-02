В Екатеринбурге Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику Борису Ельцину
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику Борису Ельцину в честь его дня рождения, сообщает департамент информполитики региона.
Вчера, первого февраля, Борису Ельцину исполнилось бы 89 лет. В честь этого события Евгений Куйвашев вместе с супругой первого Президента России Наиной Ельциной и его дочерьми — Еленой Окуловой и Татьяной Юмашевой, возложил цветы к памятнику в Екатеринбурге.
Также в церемонии принял участие полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, родные и близкие первого Президента России, общественники и волонтеры.
Татьяна Юмашева отмечает, что в Екатеринбурге празднование дня рождения Бориса Ельцина проходит в особой атмосфере.
Обычно в этот день у нас бывает семейный ужин — ничего особенного. Мама готовит любимые семейные блюда, мы вспоминаем папу, хорошие, позитивные случаи из жизни. Нам его, конечно, очень не хватает. Он был энергичный, большой, занимал главное место в нашей семье и в стране, приводит слова дочери первого Президента России департамент информполитики Свердловской области.