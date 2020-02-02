В Екатеринбурге Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику Борису Ельцину

Вчера, первого февраля, Борису Ельцину исполнилось бы 89 лет. В честь этого события Евгений Куйвашев вместе с супругой первого Президента России Наиной Ельциной и его дочерьми — Еленой Окуловой и Татьяной Юмашевой, возложил цветы к памятнику в Екатеринбурге.

Также в церемонии принял участие полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, родные и близкие первого Президента России, общественники и волонтеры.

Татьяна Юмашева отмечает, что в Екатеринбурге празднование дня рождения Бориса Ельцина проходит в особой атмосфере.