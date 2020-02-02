В Екатеринбурге прошла коференция, посвященная трагедии на перевале Дятлова

Конференция, посвященная трагедии, произошедшей 61 год назад на вершине Холатчахль, которая сегодня известна, как перевал Дятлова, прошла в Екатеринбурге. Участники мероприятия высказывали новые версии случившегося. Кроме того, они призвали прекратить называть вершину «горой мертвецов».

Пора прекратить пляску на костях. Это оскорбляет память ребят наших. Никто не дает право переименовывать вершину. Пора прессе и телеканалам прекратить называть вершину Холатчахль горой мертвецов. Это и манси оскорбляет. Холатчахль в переводе — «лысая гора». Я также возмущен омерзительными передачами на ТВ, где смакуется, как были убиты туристы, отметил Сергей Согрин, который участвовал в поисках группы в 1959 году.

На конференции участники пожаловались, что по мотивам трагедии выпускаются комиксы. Распечатку одного из них они показали участникам. Комиксы выполнены на английском языке.