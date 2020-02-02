В Екатеринбурге жители Цыганского поселка митингуют против сноса их домов
Жители Цыганского поселка в Екатеринбурге вышли на митинг против сноса своих домов. Причиной недовольств стало соглашение, подписанное мэрией, на строительство высоток в Юго-Западном микрорайоне, сообщает «Комсомольская правда».
При этом частные дома, стоящие на улицах Волгоградской, Ясной, Бардина и Чкалова, могут убрать.
На акцию в парке Чкалова пришли десятки людей, которые призывают власти обратить внимание на их проблему. Помимо людей, живущих в Цыганском поселке, в митинге приняли участие жители Уралмаша и других районов.
Митингующие требуют благоустроить поселок и сделать его образцово-показательной территорией. Акцию посетила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Губернатор озабочен тем, что были приняты противоречивые позиции в Генплане застройки города. Власти этим занимаются сейчас. Я предлагаю продолжать переговоры на наших площадках. Мне уже давно не нравится то, что происходит в Цыганском поселке. Я давно наблюдаю за тем, что тут происходит. Я согласна с тем, что бывают муниципальные нужды. Но люди не должны при этом страдать,обратилась к митингующим омбудсмен.