В Екатеринбурге жители Цыганского поселка митингуют против сноса их домов

Губернатор озабочен тем, что были приняты противоречивые позиции в Генплане застройки города. Власти этим занимаются сейчас. Я предлагаю продолжать переговоры на наших площадках. Мне уже давно не нравится то, что происходит в Цыганском поселке. Я давно наблюдаю за тем, что тут происходит. Я согласна с тем, что бывают муниципальные нужды. Но люди не должны при этом страдать,обратилась к митингующим омбудсмен.