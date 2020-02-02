В Свердловской области сняли на видеокамеру падение метеора

На кадрах видно, как на большой скорости метеор пролетает над населенным пунктом и от него возникает яркая вспышка.

Явление произошло сегодня ночью с первого на второе февраля в 3:13.

Падение метеора Видео Видео: страница "Вконтакте" Ильи Янковского