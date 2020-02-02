В Свердловской области сняли на видеокамеру падение метеора
Сегодня, 11:33ОбществоФото: страница "Вконтакте" Ильи Янковского
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Ирбитском районе Свердловской области один из жителей записал на видеокамеру момент падения метеора. Видеозапись разместил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» Илья Янковский.
На кадрах видно, как на большой скорости метеор пролетает над населенным пунктом и от него возникает яркая вспышка.
Явление произошло сегодня ночью с первого на второе февраля в 3:13.
Падение метеораВидео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: страница "Вконтакте" Ильи Янковского
Падение метеора могли видеть не только жители Свердловской области, но и Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей