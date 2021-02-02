Демографические итоги 2020 года: в Нижнем Тагиле рождаемость в 2 раза ниже смертности

Демографические итоги 2020 года: в Нижнем Тагиле рождаемость в 2 раза ниже смертности

Сегодня, 10:46ОбществоОльга ДайбоваPhoto: 1mediainvest.ru
По официальной статистике на 1 января 2021 года в Нижнем Тагиле за 2020 год выросла смертность и снизилась рождаемость по сравнению с двумя предыдущими годами.

По сводкам отделов записи актов гражданского состояния Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов в Нижнем Тагиле за 2020 год зарегистрировано около 3,1 тысячи новорожденных и 6,3 тысячи умерших.

За прошедший год снизилась рождаемость. В 2020 году на свет появилось на 274 малыша меньше, чем в 2019 году, когда родилось 3,4 тысячи детей.

Смертность по сравнению с предыдущими годами увеличилась. В 2020 году естественная убыль населения составила 3,2 тысячи человек против 1,8 тысячи человек в 2019 году. По данным за 2018 год естественная убыль составляла 1,6 тысячи человек.

Свой вклад в увеличение количества умерших тагильчан могла внести новая коронавирусная инфекция. По данным оперативного штаба в Свердловской области на 31 декабря от коронавируса умерло 1509 человек.

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