ФАС нашла нарушения в конкурсе на реконструкцию моста-памятника в Екатеринбурге

ФАС нашла нарушения в конкурсе на реконструкцию моста-памятника в Екатеринбурге

Сегодня, 14:11ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге после обращения общественников ФАС провела проверку тендера и выявила нарушения в конкурсе на реконструкцию моста-памятника на улице Малышева.

Общественная организация «Уральский хронотоп», которая занимается защитой культурного наследия в Екатеринбурге, оспорила конкурс. По словам активистов, в условиях тендера должно было быть прописано требование, что подрядчик должен иметь лицензию для работ на объектах культурного наследия.

Чиновники такое требование не прописали, за что будут привлечены к административной ответственности по ст. 7.30 КоАП РФ. Победитель тендера, ООО «Трансмостинжиниринг», такой лицензии не имеет, рассказали активисты Е1.

В администрации Екатеринбурга признали, что такое нарушение было. Однако заверили, что контракт отменен не будет, так как оно несущественное. Подрядчик привлечет к проектным работам, связанными с объектами охраны, субподрядную организацию.

Напомним, в Нижнем Тагиле в январе началась подготовка к реконструкции моста на улице Циолковского. В этом году планируется выполнить два этапа работ на сумму 567 миллионов рублей. Все работы завершить планируется в 2022 году к 300-летию Нижнего Тагила.

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