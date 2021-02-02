Мартин Йиранек: Думаю, что Крал сразу сможет заиграть в АПЛ

Мартин Йиранек: Думаю, что Крал сразу сможет заиграть в АПЛ

Сегодня, 19:53ОбществоPhoto: pixabay.com
Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек поделился мнением о возможном отъезде его соотечественника Алекса Крала в Англию.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему чеху со стороны «Вест Хэма». Однако красно-белые не собираются отпускать игрока в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«Мне кажется, что «Спартак» сможет заработать на этом трансфере. Тот же «Вест Хэм» готов будет заплатить за Крала ту сумму, которую потребует клуб. 20 млн евро – хорошая цена, но можно просить и больше. Считаю, что Алекс сразу же может заиграть в АПЛ, даже если переход состоялся бы зимой. Он очень быстро влился в командную игру «Спартака», показал, что легко готов сменить обстановку», – цитируют Йиранека «Советский спорт» с ссылкой на «РИА Новости».

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