Нижний Тагил вошел в ТОП-5 самых финансово грамотных городов Свердловской области

Нижний Тагил находится на втором месте среди самых финансово грамотных муниципалитетов региона, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Региональный центр финансовой грамотности по заказу областного Минфина провел мониторинг финансовой грамотности жителей Свердловской области за 2020 год. В исследовании приняли участие более двух тысяч человек, проживающих в 57 муниципалитетах региона. По итогам исследований, Нижний Тагил оказался на второй строчке после Первоуральска. Далее в списке следуют Каменск-Уральский, Екатеринбург и Верхняя Пышма. Среди вопросов, на которые отвечали свердловчане — как рассчитать банковский процент по кредиту; в каких активах наименее рискованно разместить свободную сумму денег и многие другие. Наиболее грамотными с позиции сбережения оказались люди от 17 до 24 лет. Также исследование показало, что наибольшее число действующих кредитов у жителей Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Тагил лидировал по ипотечному и автокредитованию, а также по потребительским кредитам. Микрозаймами чаще пользуются жители Екатеринбурга, Богдановича и Заречного. По результатам исследований было принято решение обратить большее внимание на обучение финансовой грамоте жителей отдаленных городов региона. Напомним, в регионе действует программа «Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018–2023 годы». В ее рамках поставлена задача повысить финансовую грамотность жителей региона.

