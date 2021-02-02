Нижний Тагил вошел в ТОП-5 самых финансово грамотных городов Свердловской области

Региональный центр финансовой грамотности по заказу областного Минфина провел мониторинг финансовой грамотности жителей Свердловской области за 2020 год. В исследовании приняли участие более двух тысяч человек, проживающих в 57 муниципалитетах региона.
По итогам исследований, Нижний Тагил оказался на второй строчке после Первоуральска. Далее в списке следуют Каменск-Уральский, Екатеринбург и Верхняя Пышма.
Среди вопросов, на которые отвечали свердловчане — как рассчитать банковский процент по кредиту; в каких активах наименее рискованно разместить свободную сумму денег и многие другие. Наиболее грамотными с позиции сбережения оказались люди от 17 до 24 лет.
Также исследование показало, что наибольшее число действующих кредитов у жителей Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Тагил лидировал по ипотечному и автокредитованию, а также по потребительским кредитам. Микрозаймами чаще пользуются жители Екатеринбурга, Богдановича и Заречного.
По результатам исследований было принято решение обратить большее внимание на обучение финансовой грамоте жителей отдаленных городов региона.
Напомним, в регионе действует программа «Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018–2023 годы». В ее рамках поставлена задача повысить финансовую грамотность жителей региона.