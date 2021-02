Пенсионерка получила штраф пять тысяч за избиение многодетной тагильчанки в пиццерии

В Нижнем Тагиле суд вынес решение по делу пенсионерки, которая в пиццерии избила многодетную мать на глазах у посетителей.

56-летняя женщина привлекалась к административной ответственности за побои (ст. 6.1.1. КоАП РФ). Суд назначил ей штраф в размере пять тысяч рублей, пишет АН «Между строк». Напомним, конфликт между женщинами произошел 10 января в кафе «Паприка» на улице Ломоносова. По словам очевидцев, одну из пожилых посетительниц не устроили шумные дети, которые мешали ей отдыхать. Посетители отмечали, что пенсионерка была пьяна, она подбежала к столику многодетной матери и пнула женщину в живот. После этого сотрудники заведения вызвали полицию, которая забрала бунтарку в отделение. «Пнула в живот»: в Нижнем Тагиле в пиццерии женщины устроили разборки из-за детей

