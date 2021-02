С 7 марта из Екатеринбурга можно будет улететь прямым рейсом в город Ларнаку на Кипре.

Рейсы будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям. Планируется, что с конца апреля количество рейсов возрастет до двух раз в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпания «Уральские авиалинии». Напомним, с 8 февраля в аэропорту Кольцово возобновляются международные рейсы в Египет. В Кольцово возобновляются рейсы в Египет

