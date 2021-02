Администрация Нижнего Тагила сообщила активисту Илье Коровину, что его заявка на проведение согласованного массового мероприятия на Вагонке была отклонена.

Позвонили с администрации. Отказано. Причина — неправильно составлено уведомление,рассказал АН «Между строк» Илья Коровин. Напомним, ранее общественник подчеркнул, что мероприятие будет направлено на выражение мнения тагильчан по поводу накопившихся проблем и никак не связано с «большой политикой». В Нижнем Тагиле общественник Илья Коровин подал заявку на согласование митинга

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter