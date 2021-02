Трудовых мигрантов на Урал начнут пускать по запросам работодателей

Трудовых мигрантов на территорию Свердловской области начнут пускать только после того, как работодатель сделает предварительный запрос.

Новый алгоритм работы обсуждался в рамках встречи заместителя губернатора региона Олега Чемезова, министра международных и внешнеэкономических связей региона Василия Козлова, генерального консула Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалома Хатамова, директора департамента по труду и занятости населения Дмитрия Антонова и руководителей трех регионов Узбекистана — Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, сообщает департамент информполитики региона. Новая система предполагает, что работодателям нужно будет составить список вакансий, на которые они готовы принимать мигрантов и передавать их в уполномоченные агентства Узбекистана. Уже там будет проводиться конкурсный отбор кандидатов. Отмечается, что особое внимание будет уделяться соблюдению эпидемиологических требований при пересечении границы. Ранее стало известно, что поток мигрантов в Свердловскую область из-за пандемии коронавируса сократился. На Урале из-за пандемии COVID-19 поток мигрантов сократился почти в четыре раза

