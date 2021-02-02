Убийца тагильской фотомодели Лошагин отказался от присутствия на суде

Убийца тагильской фотомодели Лошагин отказался от присутствия на суде

Сегодня, 13:27ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Дмитрий Лошагин, который убил модель из Нижнего Тагила Юлию Прокопьеву, отказался от участия в заседании суда.

В свердловском областном суде началось рассмотрение апелляции о смягчении наказания фотографу Лошагину. В зале заседаний присутствуют его адвокат Сергей Лашин, потерпевшая Светлана Рябова и ее представитель.

Рассмотрение апелляции без явки Лошагина возможно, так как он выразил такое желание, при этом есть все соответствующие документы, пояснил Ура.ру адвокат Лашин. Он отметил, что фотограф погасил все исполнительные сборы в пользу потерпевших, значит встал на путь исправления. Сумма компенсации составила 2,3 миллиона рублей. Документы не были представлены в суд первой инстанции, так как выплата произошла в 2021 году.

Потерпевшая сторона и прокуратура в апелляции на решение суда о смягчении наказания Лошагину указали, что убийца отбыл незначительную часть назначенного срока, свою вину не признал и не раскаивается. Прокурор отметила, что в колонии Лошагин имел взыскания, значит сведений о том, что Лошагин встал на путь исправления, недостаточно.

Фотограф был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. В начале декабря 2020 года суд смягчил приговор и отправил Лошагина под домашний арест. Потерпевшая сторона подала апелляцию.

Напомним, тагильчанка Юлия Прокопьева пропала 23 сентября 2013 года. Следствие доказано, что после ссоры муж нанес ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Затем Лошагин вывез тело в лес и поджег его.

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