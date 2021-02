В Екатеринбурге банк отказался выдать пенсию клиентке из-за ее «смерти»

В Екатеринбурге в одном из отделений Сбербанка 81-летней женщине отказали в выплате пенсии, так как она «умерла».

Женщина поехала в банк с внучкой. Там сотрудник взял у нее паспорт и начал проверять данные. После этого он поинтересовался, не теряла ли пенсионерка паспорт, а потом заявил, что паспорт недействительный, пишет E1. По словам женщины, она документ никогда не теряла и обратилась с внучкой в паспортную службу, где сотрудница после проверки данных заявила, что женщины нет в живых. Бабушке и ее внучке объяснили, что в каком-то другом городе скончалась однофамилица женщины и в ЗАГСе случайно в базу данных внесли не того человека. Пенсионерке рекомендовали обратиться в управление по вопросам миграции с просьбой исправить ошибку. Обращение необходимо отправлять через интернет. Внучка направила заявление. В результате пришел ответ, что оно будет рассмотрено в течение одного месяца. В пресс-службе уральского отделения Сбербанка рассказали, что в список недействительных документы вносит МВД России. У банка таких полномочий нет. Там отметили, что кроме паспорта идентифицировать личность сотрудники банка могут по загранпаспорту, военному билету, дипломатическому или служебному паспорту, временному удостоверению личности или удостоверению моряка.

