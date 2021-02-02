На Урале TagilCity вошел в тройку самых цитируемых СМИ в соцсетях за январь

Рейтинг изданий Свердловской области составлен на основании счетчиков «Медиаметрикс».
Переходы из социальных сетей на информационное агентство TagilCity.ru в январе 2021 года совершили 50 578 раз.
На первом месте находится издание E1.ru с 255 796 переходами, второе место занимает 74.ru с количеством переходом в 73 471.
ТОП-5 замыкают ku66.ru с показателем 48 810 «кликов» в соцсетях и на издание progorod59.ru перешли 37 838 читателей.
Напомним, в декабре 2020 года TagilCity.ru занимало четвертую строчку в рейтинге цитируемости «Медиаметрикс».