На Урале TagilCity вошел в тройку самых цитируемых СМИ в соцсетях за январь

Информационное агентство TagilCity.ru в январе 2021 года поднялось на третье место по цитируемости в соцсетях среди СМИ Свердловской области и остается самым цитируемым в Нижнем Тагиле.

Рейтинг изданий Свердловской области составлен на основании счетчиков «Медиаметрикс». Переходы из социальных сетей на информационное агентство TagilCity.ru в январе 2021 года совершили 50 578 раз. На первом месте находится издание E1.ru с 255 796 переходами, второе место занимает 74.ru с количеством переходом в 73 471. ТОП-5 замыкают ku66.ru с показателем 48 810 «кликов» в соцсетях и на издание progorod59.ru перешли 37 838 читателей. Напомним, в декабре 2020 года TagilCity.ru занимало четвертую строчку в рейтинге цитируемости «Медиаметрикс». TagilCity.ru остается самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила

