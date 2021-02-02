На Урале TagilCity вошел в тройку самых цитируемых СМИ в соцсетях за январь

На Урале TagilCity вошел в тройку самых цитируемых СМИ в соцсетях за январь

Сегодня, 09:37ОбществоPhoto: pixabay.com
Информационное агентство TagilCity.ru в январе 2021 года поднялось на третье место по цитируемости в соцсетях среди СМИ Свердловской области и остается самым цитируемым в Нижнем Тагиле.

Рейтинг изданий Свердловской области составлен на основании счетчиков «Медиаметрикс».

Переходы из социальных сетей на информационное агентство TagilCity.ru в январе 2021 года совершили 50 578 раз.

На первом месте находится издание E1.ru с 255 796 переходами, второе место занимает 74.ru с количеством переходом в 73 471.

ТОП-5 замыкают ku66.ru с показателем 48 810 «кликов» в соцсетях и на издание progorod59.ru перешли 37 838 читателей.

Напомним, в декабре 2020 года TagilCity.ru занимало четвертую строчку в рейтинге цитируемости «Медиаметрикс».

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