«Яндекс» объявила о покупке части активов такси «Везет» за 178 миллионов долларов

О приобретении компанией call-центров и программного обеспечения «Везет» стало известно летом 2019 года, однако сделка затянулась, поскольку она не получила одобрения от Федеральной антимонопольной службы. Предполагалось, что данная покупка усилит доминирование компании на территории России.