Заседание суда по Навальному посетили около 20 сотрудников посольств

Заседание суда по Навальному посетили около 20 сотрудников посольств

Сегодня, 16:00ОбществоPhoto: wikimedia.org
Примерно 20 сотрудников посольств разных стран прибыли во вторник, 2 февраля. в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока реальным в рамках дела о хищениях у компании «Ив Роше».

Как сообщает корреспондент Newsnn.ru, на суде находилось 20 сотрудников посольств Америки, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. К настоящему моменту они никак не прокомментировали ситуацию.

Помимо этого, на заседание суда приехали десятки представителей СМИ, которых в зал пока не пропускают. Сам Навальный находится в суде и сейчас беседует со своими правозащитниками. Известно, что рассмотрение представления ФСИН будет организовано в том же зале, где проходило рассмотрение апелляционной жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову.

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