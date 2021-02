Заседание суда по Навальному посетили около 20 сотрудников посольств

Примерно 20 сотрудников посольств разных стран прибыли во вторник, 2 февраля. в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока реальным в рамках дела о хищениях у компании «Ив Роше».

Как сообщает корреспондент Newsnn.ru, на суде находилось 20 сотрудников посольств Америки, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. К настоящему моменту они никак не прокомментировали ситуацию. Помимо этого, на заседание суда приехали десятки представителей СМИ, которых в зал пока не пропускают. Сам Навальный находится в суде и сейчас беседует со своими правозащитниками. Известно, что рассмотрение представления ФСИН будет организовано в том же зале, где проходило рассмотрение апелляционной жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову.

