Депутат Госдумы из Екатеринбурга призвала клеймить педофилов

Депутат государственной Думы РФ из Екатеринбурга Жанна Рябцева предложила ставить метки на шеи педофилов, чтобы каждый человек мог узнать их в лицо.

Об этом депутат рассказала в эфире радио «Комсомольская правда». Также она отметила, что поддерживает смертную казнь для педофилов, так как, по ее мнению, стерилизация не помогает. Родители ждут, а потом какая-то мразь приходит и забирает жизнь ребенка, или калечит его судьбу на всю жизнь,сказала депутат. Кроме меток на шее педофилы должны носить специальные браслеты, считает Рябцева. Также должен быть создан реестр педофилов, которые будет доступен всем россиянам. Напомним, что неделей ранее похожее заявление сделал Эдуард Россель. Экс-губернатор региона и действующий член Совета Федерации во время обсуждения вопроса о введении пожизненного срока для педофилов в верхней палате Федерального Собрания РФ заявил, что их нужно расстреливать.

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