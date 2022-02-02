Когда и как будет проходить зачисление первоклассников в тагильские школы в 2022 году

Прием заявлений в первые классы тагильских школ будет проходить в два этапа.
Первый этап начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Он будет проводиться для дошкольников, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы. Также в это время родители могут записать детей, которые живут на закреплённой территории, то есть в том же районе, где находится школа.
Второй этап начинается с 6 июля, он будет завершен к моменту заполнения свободных мест в образовательном учреждении, но не позднее 5 сентября. Этот этап предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории, родители могут подать заявление в любую школу Нижнего Тагила. Учеников зачисляют на свободные места.
Отправлять заявление в школу не своего микрорайона раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут, рассказала редакции TagilCity.ru начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
Тагильчане могут подать заявление на зачисление детей в школы несколькими способами:
В Нижнем Тагиле работает три многофункциональных центра. Они расположены по адресам:
Чтобы ребенка зачислили в школу родителям или законным представителям необходимо предоставить следующие документы:
В отдельных случаях могут понадобиться:
При регистрации заявления в электронном виде родителям или законным представителем ребенка необходимо в течение трех дней подойти в школу и предъявить оригиналы документов.
Приказы о зачислении детей, проживающих в микрорайоне школы или имеющих преимущественное право при зачислении, издаются в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений, то есть после 30 июня.
Приказы о зачислении детей в общеобразовательные учреждения в период с 6 июля по 5 сентября будут изданы в течение пяти рабочих дней после приема документов.
На первоочередное зачисление могут рассчитывать дети:
Для подтверждения права необходимо предоставить справку с места работы родителя или законного представителя.
Важно: данная категория детей принимается с учетом закрепленной территории.
Преимущественный прием в школу имеют дети, если поступают в школу, в которой обучаются их полнородные и неполнородные брат или сестра.
Для подтверждения права необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, уже обучающегося в общеобразовательном учреждении.
Важно: данная категория детей принимается без учета закрепленной территории.
По предварительным данным, в 2022 году в Нижнем Тагиле планируется принять в первые классы около 4,5 тысячи первоклассников.
В 2022 году дни открытых дверей в образовательных учреждениях проводиться не будут. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора для школ сохраняются все антикоронавирусные требования, в том числе запрет массовых мероприятий.
Предпринимаемые меры профилактики продиктованы эпидемиологической обстановкой, необходимо обеспечить безопасность и сохранение здоровья детей и взрослых.
В школах города и Управлении образования для решения вопросов при приеме в первые классы с 1 марта 2022 года будут работать «горячие линии».
В Управление образования по вопросам зачисления в первый класс можно обратиться к Токаревой Елене Николаевне: 8 (3435) 36-36-96. На вопросы по работе АИС «Е-услуги. Образование» ответит Бабенко Елена Петровна: 8 (3435) 47-81-14 (доб.211).
Телефоны «горячей линии» в школах размещены на официальных сайтах общеобразовательных учреждений.