Когда и как будет проходить зачисление первоклассников в тагильские школы в 2022 году

Когда и как будет проходить зачисление первоклассников в тагильские школы в 2022 году
Когда и как будет проходить зачисление первоклассников в тагильские школы в 2022 году
Сегодня, 12:18ОбществоФото: 1MI
Родители будущих первоклассников чаще всего заранее выбирают школу, в которой будет учиться ребенок. О порядке и сроках подачи заявлений, а также зачисления в учебные учреждения Нижнего Тагила в 2022 году разбиралась редакция TagilCity.ru.

С какого числа родители могут подавать заявление на зачисление в первые классы

Прием заявлений в первые классы тагильских школ будет проходить в два этапа.

Первый этап начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Он будет проводиться для дошкольников, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы. Также в это время родители могут записать детей, которые живут на закреплённой территории, то есть в том же районе, где находится школа.

Второй этап начинается с 6 июля, он будет завершен к моменту заполнения свободных мест в образовательном учреждении, но не позднее 5 сентября. Этот этап предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории, родители могут подать заявление в любую школу Нижнего Тагила. Учеников зачисляют на свободные места.

Отправлять заявление в школу не своего микрорайона раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут, рассказала редакции TagilCity.ru начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Каким образом можно подать заявление

Тагильчане могут подать заявление на зачисление детей в школы несколькими способами:

  1. в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» https://www.gosuslugi.ru или через портал образовательных услуг Свердловской области https://edu.egov66.ru;
  2. обратившись лично в школу;
  3. обратившись лично в МФЦ.

В Нижнем Тагиле работает три многофункциональных центра. Они расположены по адресам:

  • улица Космонавтов, 45;
  • улица Металлургов, 46б;
  • проспект Вагоностроителей, 64.

Какие нужны документы

Чтобы ребенка зачислили в школу родителям или законным представителям необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт или другой документ подтверждающий личность (к примеру временное удостоверение, выдаваемое на период оформления паспорта);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на закрепленной территории (понадобится на первом этапе подачи заявлений).

В отдельных случаях могут понадобиться:

  • документ, подтверждающий льготу на зачисление;
  • разрешение комиссии о приеме в школу ребенка возрастом менее 6,5 или более 8 лет;
  • документы, подтверждающие законное право представителя ребенка (например, решение органа опеки);
  • заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
  • документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России.

В какие сроки необходимо предоставить оригиналы в школу

При регистрации заявления в электронном виде родителям или законным представителем ребенка необходимо в течение трех дней подойти в школу и предъявить оригиналы документов.

Какого числа будет зачисление в первые классы

Приказы о зачислении детей, проживающих в микрорайоне школы или имеющих преимущественное право при зачислении, издаются в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений, то есть после 30 июня.

Приказы о зачислении детей в общеобразовательные учреждения в период с 6 июля по 5 сентября будут изданы в течение пяти рабочих дней после приема документов.

Какие льготы есть при зачислении

На первоочередное зачисление могут рассчитывать дети:

  • сотрудников органов уголовно-исполнительной системы;
  • федеральной противопожарной службы;
  • таможенных органов;
  • сотрудников полиции;
  • военнослужащих по месту жительства их семей.

Для подтверждения права необходимо предоставить справку с места работы родителя или законного представителя.

Важно: данная категория детей принимается с учетом закрепленной территории.

Преимущественный прием в школу имеют дети, если поступают в школу, в которой обучаются их полнородные и неполнородные брат или сестра.

Для подтверждения права необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, уже обучающегося в общеобразовательном учреждении.

Важно: данная категория детей принимается без учета закрепленной территории.

Какое количество учеников планируется принять в первый класс в 2022 году в Нижнем Тагиле

По предварительным данным, в 2022 году в Нижнем Тагиле планируется принять в первые классы около 4,5 тысячи первоклассников.

Будут ли в школах Нижнего Тагила проводиться дни открытых дверей для ознакомления с учебными учреждениями

В 2022 году дни открытых дверей в образовательных учреждениях проводиться не будут. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора для школ сохраняются все антикоронавирусные требования, в том числе запрет массовых мероприятий.

Предпринимаемые меры профилактики продиктованы эпидемиологической обстановкой, необходимо обеспечить безопасность и сохранение здоровья детей и взрослых.

Телефоны горячих линий по зачислению в школы Нижнего Тагила

В школах города и Управлении образования для решения вопросов при приеме в первые классы с 1 марта 2022 года будут работать «горячие линии».

В Управление образования по вопросам зачисления в первый класс можно обратиться к Токаревой Елене Николаевне: 8 (3435) 36-36-96. На вопросы по работе АИС «Е-услуги. Образование» ответит Бабенко Елена Петровна: 8 (3435) 47-81-14 (доб.211).

Телефоны «горячей линии» в школах размещены на официальных сайтах общеобразовательных учреждений.

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