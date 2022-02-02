Когда и как будет проходить зачисление первоклассников в тагильские школы в 2022 году

Первый этап начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. Он будет проводиться для дошкольников, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы. Также в это время родители могут записать детей, которые живут на закреплённой территории, то есть в том же районе, где находится школа.