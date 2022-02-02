Отреставрированный «Дом Окуджавы» будет открыт ко Дню города в Нижнем Тагиле

2 февраля глава Нижнего Тагила провел выездное совещания с представителями подрядчика, который занимается реконструкцией здания культурного центра. В ходе ремонтных работ обнаружилось, что опоры стропильной системы «Дома Окуджавы» практически полностью сгнили, что приведет к удорожанию проекта.
Ориентировочно к изначальной стоимости в 22 млн рублей добавится 5,5-6 млн рублей. Владислав Пинаев принял доводы подрядчика, и соответствующие изменения будет внесены в проект. По словам представителей подрядной организации, на сроки завершения реконструкции данные работы никак не повлияют, сообщили в пресс-службе городской администрации.