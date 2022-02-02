Отреставрированный «Дом Окуджавы» будет открыт ко Дню города в Нижнем Тагиле

Реконструкцию здания, в котором в 1930-е годы жил поэт и композитор Булат Окуджава, планируется завершить в июле 2022 года, а ко Дню города пустить туда первых гостей.

2 февраля глава Нижнего Тагила провел выездное совещания с представителями подрядчика, который занимается реконструкцией здания культурного центра. В ходе ремонтных работ обнаружилось, что опоры стропильной системы «Дома Окуджавы» практически полностью сгнили, что приведет к удорожанию проекта. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Ориентировочно к изначальной стоимости в 22 млн рублей добавится 5,5-6 млн рублей. Владислав Пинаев принял доводы подрядчика, и соответствующие изменения будет внесены в проект. По словам представителей подрядной организации, на сроки завершения реконструкции данные работы никак не повлияют, сообщили в пресс-службе городской администрации. В Нижнем Тагиле восстановят оба здания Молодежного театра на Вагонке

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