Трутнев: Приморье привлекает до 70% инвестиций от всего объема Дальнего Востока

Закон о преференциальном режиме на Курильских островах, предположительно, может начать действовать уже через пару месяцев, заявил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке - вице-премьер Юрий Трутнев на совещании в административном центре Приморского края.

В течение ближайших двух месяцев должен заработать закон о преференциальном режиме на Курильских островах. На 20 лет инвесторов освободят от обязанности налогоплательщиков. На пять лет установлен запрет на любые проверки коммерсантов. Данный режим создал для инвесторов беспрецедентные возможности, которыми надо пользоваться, говорит куратор Дальневосточного федерального округа. Об этом информирует primamedia.ru. На Курилах, кроме налоговых преференций, собираются установить режим свободной таможенной территории. Например, на операции с товарами, которые прибыли из других стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость. Тарифы страховых взносов значительно снизят. Полпред добавил, что на данный момент для инвестирования препон нет, а если они и возникают, то чиновники должны их устранять. Отличные примеры активного инвестирования сегодня показывают территории Приморского края. Полномочный представитель президента сказал, что Приморье привлекает до 70% инвестиций от всего объема ДФО. В ТОР и свободном порту реализуются где-то 2 000 инвестпроектов. В строительство и реконструкцию инвесторы вложили 401 миллиард рублей, 278 проектов ввели в эксплуатацию, создали 40 000 рабочих мест. На совещании его участники успели обсудить проекты в области туризма, лесопереработки, логистики и пищепрома. Консорциум турецких фирм Selva Gida и Imas желает возвести в Приморском крае элеватор для хранения 100 000 тонн зерна и наладить производство муки. Другим крупным проектом стало создание в Арсеньеве горнолыжного курорта на базе региональной школы олимпийского резерва «Белая гора». Власти планируют объединить в единый горнолыжный курорт краевую горнолыжную базу и базу «Салют», расположенную у подножия горы Обзорной. Вместе с тем Трутнев заявил, что создание преференциальных режимов в ДФО уже окупилось. Ежедневная поддержка бизнеса и точечная работа по каждому из проектов позволили увеличить доходы бюджета от деятельности предприятий до 42 миллиардов рублей и покрыть расходы полностью. Деньги первым делом направляют в реализацию социальных объектов: постройку школ, больниц и дорог.

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