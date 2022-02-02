В Кишертском районе Пермского края жители недовольны строительством завода

В Кишертском районе Пермского края жители недовольны строительством завода
В Кишертском районе Пермского края жители недовольны строительством завода
Сегодня, 18:34ОбществоФото: pxhere.com
Проживающие в Кишертском районе граждане начали сбор подписей против строительства завода ПЗСП рядом с заповедной зоной и селом Усть-Кишерть. Под документом поставили подписи уже более 200 человек.

Местные жители опасаются, что выбросы с работающего предприятия будут оседать на расположенное рядом село, в котором проживает свыше 4000 человек, пишет Properm.ru.

На заводе планируют выпускать молотую и комовую известь, а также карбонат кальция. По словам руководства компании-собственника, на предприятии будет внедрена немецкая технология замкнутого производства. Таким образом, вредных выбросов не будет.

Жители Усть-Кишерти отмечают, что сейчас в село перебираются на ПМЖ горожане. Их привлекает природа и здоровая экологическая обстановка. Именно поэтому граждане обращаются к местным властям и руководству АО «ПЗСП» с просьбой перенести завод в промышленную зону.

Глава администрации Кишертского района Наталья Колобанова сообщила, что компания «ПЗСП-Кишерть» уже оформила участок в собственность, до этого он был в аренде. При этом дата начала строительства пока не оглашается.

Колобанова обратилась к жителям с просьбой более спокойно реагировать на ситуацию. При этом жители говорят, что чиновники не хотят предоставлять им полную информацию. На последних общественных слушаниях, посвященных вопросу строительства завода, присутствовал один человек.

В Минприроды региона отметили, что завод планируют построить менее чем в километре от заказника «Сылвенский». Но так как заказник не имеет охраняемых зон, то нет и нарушений природоохранного законодательства.

Руководство ПЗСП, в свою очередь, заявляет, что при наличии охранных территорий руководство района не дало бы компании разрешение на строительство предприятия.

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