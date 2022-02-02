WWF России собирают в соцсетях средства на создание “медвежьих патрулей” в Арктике

Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) начало сбор средств в социальных сетях на создание “медвежьих патрулей” в Арктике. Ранее партнеры организации уже смогли собрать на реализацию данной инициативы 5 миллионов рублей.

Как пишет NEWS.RU, представители российского отделения природоохранной организации рассказали, что идея о необходимости создания “медвежьих патрулей” появилась после участившихся случаев захода белых медведей в северные населенные пункты. В WWF рассказали, что такое поведение диких животных вызвано изменениями климата – теперь ледовый покров образуется позже обычного. Также стоит учитывать и тот факт, что в Арктику переезжает все больше людей, в последние годы идет освоение северного региона. И местному населению необходимо помнить о необходимости сохранения хрупких экосистем Крайнего севера. Стоит отметить, что формировать “медвежьи патрули” планируют из числа местного населения. Но для работы требуется приобрести оборудование и “расходники”, в том числе, сигнальные ракеты для отпугивания животных, снегоходы и топливо к ним, дроны для слежки за перемещениями зверей с воздуха. Помимо этого, зоозащитники заявили о необходимости оснастить северные поселки и метеостанции антиконфликтными системами оповещения. Согласно статистике, которой располагает WWF России, в период с апреля по сентябрь прошлого года в Ненецком автономном округе произошло 15 ситуаций, связанных с заходом белых медведей в жилые поселки. Такой активности животных ранее не наблюдалось вплоть с 2016 года. Во время таких выходов медведей к людям никто не пострадал. Ранее ведущий научный сотрудник Института проблем экологии имени А. Н. Северцова Илья Мордвинцев заявил, что все больше белых медведей из-за глобального потепления остаются на суше, так как в Северном Ледовитом океане массово тают льды. Из-за изменения климата медведи лишаются возможности охотиться на льдинах, поэтому они все больше осваивают сушу в поисках пропитания и выходят к людям.

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