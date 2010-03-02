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3 часа весь Тагилстроевский райотдел г. Нижний Тагил искал пропавших из садика детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3 часа весь Тагилстроевский райотдел г. Нижний Тагил искал пропавших из садика детей

2 марта 2010, 18:36ОбществоArtem
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