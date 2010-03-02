3 часа весь Тагилстроевский райотдел г. Нижний Тагил искал пропавших из садика детей
2 марта 2010, 18:36ОбществоArtem
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В полдень воспитательница детского сада, расположенного по улице Красная, привела группу детишек с прогулки.
Пока она заводила детей в помещение, двое 6-тилетних мальчиков пролезли через прутья забора и отправились продолжать прогулку. На поиск мальчишек был поднят весь райотдел милиции. Оперативники опрашивали прохожих, к поискам подключили служебно-розыскных собак. Но нашла детей воспитательница. За три часа мальчики успели добраться до магазина «Уют». Как рассказали нам в пресс-службе УВД, больше всего милиционеров удивило, что никого из прохожих не насторожили два маленьких мальчика, гуляющих без присмотра.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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