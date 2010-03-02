6 марта в 12.00. площадь КРЦ Россия. Автоориентирование среди автоледи

Данное автоориентирование по городу подразумевало выезд команд-участников со старта от КРЦ «Россия»(в состав каждой команды входит строго 3 автомобиля), отметка и выполнение заданий на контрольных пунктах, возвращение на исходную позицию, подведение итогов, определение и награждение победителей.

Контрольные пункты были расположены во всех районах нашего города.

Всего 5 контрольных пунктов.

Во время выполнения автоориентирования запрещаться нарушение правил дорожного движения.

Во время соревнования участников на площадке старта\финиша проходила развлекательная программа для болельщиков и зрителей.

Все машины участников были обозначены опознавательными знаками «Участник автоориентирования»

Дата проведения: 6 марта 2010 года. Начало в 12.00.

Место проведения(старта): КРЦ «Россия» (Дзержинский район)

Условия участия: в состав экипажа входили водитель и штурман, исключительно женщины (min 2 участницы на автомобиль).

Допускалось наличие пассажиров;