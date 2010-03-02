6 марта в 12.00. площадь КРЦ Россия. Автоориентирование среди автоледи
Редакция журналов «Банзай» и «Chocolad’s» совместно с ведущим программы «Перекресток» (ТРК «Телекон») Андреем Муриновичем и Нижнетагильской Молодежной Общественной Организацией «Уралвагонзавод» провели автоориентирование среди автоледи нашего города, посвященное празднику 8 марта под названием «Я ♥ БАНЗАЙ!».
Данное автоориентирование по городу подразумевало выезд команд-участников со старта от КРЦ «Россия»(в состав каждой команды входит строго 3 автомобиля), отметка и выполнение заданий на контрольных пунктах, возвращение на исходную позицию, подведение итогов, определение и награждение победителей.
Контрольные пункты были расположены во всех районах нашего города.
Всего 5 контрольных пунктов.
Во время выполнения автоориентирования запрещаться нарушение правил дорожного движения.
Во время соревнования участников на площадке старта\финиша проходила развлекательная программа для болельщиков и зрителей.
Все машины участников были обозначены опознавательными знаками «Участник автоориентирования»
Дата проведения: 6 марта 2010 года. Начало в 12.00.
Место проведения(старта): КРЦ «Россия» (Дзержинский район)
Условия участия: в состав экипажа входили водитель и штурман, исключительно женщины (min 2 участницы на автомобиль).
Допускалось наличие пассажиров;
Освещение в СМИ: фотоотчет в мартовском выпуске журналов «Банзай» и «Chocolad’s», репортаж о мероприятий по ТРК «Телекон», в газете «Тагильский Рабочий»