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6 марта в 12.00. площадь КРЦ Россия. Автоориентирование среди автоледи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6 марта в 12.00. площадь КРЦ Россия. Автоориентирование среди автоледи

2 марта 2010, 11:11ОбществоИрина Гольмгрейн
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