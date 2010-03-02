Энергоснабжающие компании завышают тарифы на 30-50%

Сегодня на заседании правительства Свердловской области было принято решение об установке нормативов на коммунальные услуги, в том числе на плату за электроэнергию. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Юрий Шевелев, передает Накануне.RU. По словам Шевелева, эта мера необходима для того, чтобы усреднить тарифы в Свердловской области. "Работа носит плановый характер, она связана с тем, что многие энергоснабжающие компании устанавливают стоимость своих услуг на 30-40, и даже на 50% выше средних установленных тарифов", - отметил министр.