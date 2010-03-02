Глава г. Нижний Тагил информирует тагильчан о проделанной работе

В течение трех с половиной часов мэр общалась с тагильчанами, отвечала на их вопросы. На обеих встречах Валентина Исаева подвела итоги, с которыми Нижний Тагил закончил 2009 год, и рассказала о ближайших перспективах развития города. На следующей неделе мэр планирует продолжить информационные встречи. В ближайших планах – побывать на НТМК и УВЗ, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета.