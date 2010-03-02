Глобальное потепление угрожает кофейным плантациям
2 марта 2010, 17:10ОбществоArtem
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За последние 25 лет температура в странах-производителях выросла на полградуса.
А кофе, как известно, требует прохладного высокогорного воздуха. В результате, в Колумбии, которая является одним из крупнейших поставщиков, производство упало на треть. Об этом, как пишет Город ФМ, сообщает Международная организация кофе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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