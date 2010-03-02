Инвесторы проявляют большой интерес к г. Нижний Тагил

Накануне он вернулся из Москвы, где в министерстве регионального развития проводился международный семинар «Зарубежный и российский опыт реструктуризации моногородов». Опытом обменивались немцы, англичане и японцы. Юрий Кузнецов также выступил с докладом об опыте подготовки комплексного инвестиционного плана развития города. Его выступление вызвало большой интерес, особенно у представителей российских муниципалитетов, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета. В настоящий момент комплексный инвестиционный план развития Нижнего Тагила находится на согласовании в министерстве регионального развития России. В частности, в министерстве образования был согласован и получил положительную оценку раздел по переподготовке и обучению кадров, которые потребуются для реализации инвестпроектов.