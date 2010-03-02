Объявлен конкурс на должности глав двух территориальных администраций
2 марта 2010, 18:58ОбществоArtem
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Администрации г. Нижний Тагил требуются люди на должности глав Висимо-Уткинской и Серебрянской территориальных администраций.
Кандидаты должны иметь высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа муниципальной или государственной службы, либо не менее пяти лет стажа работы по специальности. Документы принимаются до 26-го марта. Подробности можно узнать на официальном сайте Нижнего Тагила www.ntagil.org. Предыдущий глава Серебрянской территориальной администрации Сергей Козин освобождён от должности в связи с переходом на другую работу. А экс-глава Висимо-Уткинской территориальной администрации Алексей Рябков вышел на пенсию.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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