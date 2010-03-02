Смертность в Свердловской области снизилась на 6 процентов
2 марта 2010, 17:46ОбществоArtem
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В Свердловской области в 2009 году почти на 6% снизилась смертность трудоспособного населения, эти показатели достигнуты благодаря работе по профилактике заболеваний.
Важную роль в профилактической работе имеет развитие физкультуры и спорта. Как пишет ИТАР-ТАСС, в начале текущего года численность населения, занимающегося физической культурой и спортом, составила на Среднем Урале почти 670 тыс. человек, это более 15% от общей численности свердловчан. Об этом сегодня на совещании в областном правительстве сообщил свердловский министр здравоохранения Аркадий Белявский.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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