Смертность в Свердловской области снизилась на 6 процентов

Важную роль в профилактической работе имеет развитие физкультуры и спорта. Как пишет ИТАР-ТАСС, в начале текущего года численность населения, занимающегося физической культурой и спортом, составила на Среднем Урале почти 670 тыс. человек, это более 15% от общей численности свердловчан. Об этом сегодня на совещании в областном правительстве сообщил свердловский министр здравоохранения Аркадий Белявский.