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Свердловчане стали брать ипотеку почти в 7 раз чаще
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчане стали брать ипотеку почти в 7 раз чаще

2 марта 2010, 18:49ОбществоArtem
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