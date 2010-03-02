Свердловчане стали брать ипотеку почти в 7 раз чаще

Как пишет ЕАН, тенденции последнего времени по увеличению спроса на ипотечные кредиты сохранились. За 2 месяца 2010 года ипотечных кредитов выдано в 7 с лишним раз больше, чем за январь-февраль 2009 года, когда было предоставлено всего 37 займов. Однако уровень по выдаче кредитов за тот же период 2008 года пока не достигнут (тогда было предоставлено 407 кредитов).