Свердловчане стали брать ипотеку почти в 7 раз чаще
2 марта 2010, 18:49ОбществоArtem
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За первые два месяца 2010 года по общефедеральной системе рефинансирования в Свердловской области предоставлено гражданам 266 ипотечных кредитов на сумму в 256 миллионов рублей.
Как пишет ЕАН, тенденции последнего времени по увеличению спроса на ипотечные кредиты сохранились. За 2 месяца 2010 года ипотечных кредитов выдано в 7 с лишним раз больше, чем за январь-февраль 2009 года, когда было предоставлено всего 37 займов. Однако уровень по выдаче кредитов за тот же период 2008 года пока не достигнут (тогда было предоставлено 407 кредитов).
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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