Свердловские пациенты будут носить свои истории болезни на флешках
2 марта 2010, 18:45ОбществоArtem
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Региональный минздрав начинает масштабную программу информатизации.
В результате больные заведут свои медицинские карты на флеш-картах, а за состоянием дел в учреждениях здравоохранения можно будет наблюдать на сайте минздрава региона. Как рассказал министр здравоохранения области Аркадий Белявский, в рамках проекта информатизации будут созданы база данных пациентов и база данных клиник области. В рамках развития информатизации планируется ввести электронную запись на консультативный прием у специалистов областных учреждений для врачей муниципальных клиник, пишет ДжастМедиа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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