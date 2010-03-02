Свердловские пациенты будут носить свои истории болезни на флешках

В результате больные заведут свои медицинские карты на флеш-картах, а за состоянием дел в учреждениях здравоохранения можно будет наблюдать на сайте минздрава региона. Как рассказал министр здравоохранения области Аркадий Белявский, в рамках проекта информатизации будут созданы база данных пациентов и база данных клиник области. В рамках развития информатизации планируется ввести электронную запись на консультативный прием у специалистов областных учреждений для врачей муниципальных клиник, пишет ДжастМедиа.