Только шесть из десяти свердловских призывников годны для военной службы
2 марта 2010, 18:30ОбществоArtem
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Как передает Накануне.RU, об этом заявил военком области Александр Клешнин.
Он отметил, что даже из этих шести трое или четверо являются годными с ограничениями.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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