Уралхимпласт вручил ветеранам медали к юбилею Победы

К награде представлены 273 ветерана УХП, сообщает пресс-служба предприятия. 70 ветеранов были приглашены для торжественного вручения медалей и подарков от руководства завода. Они возложили цветы к мемориалу воинам-химикам, павшим в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, почтили память погибших минутой молчания у вечного огня, побывали в музее Уралхимпласта. Для всех остальных, кому возраст и здоровье не позволили прибыть на завод, организовано награждение на дому.