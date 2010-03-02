Уралхимпласт вручил ветеранам медали к юбилею Победы
2 марта 2010, 18:11ОбществоArtem
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Уралхимпласт вручает ветеранам юбилейные медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне».
К награде представлены 273 ветерана УХП, сообщает пресс-служба предприятия. 70 ветеранов были приглашены для торжественного вручения медалей и подарков от руководства завода. Они возложили цветы к мемориалу воинам-химикам, павшим в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, почтили память погибших минутой молчания у вечного огня, побывали в музее Уралхимпласта. Для всех остальных, кому возраст и здоровье не позволили прибыть на завод, организовано награждение на дому.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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