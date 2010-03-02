Уральские атомщики изготовили опытный образец лыжной палки, генерирующей электроток от костра

Мощности хватит для работы ноутбука и сотового. Как рассказал Накануне.RU один из изобретателей, заведующий кафедры нетрадиционной энергетики и возобновляемых ресурсов УГТУ-УПИ Анатолий Ухов, внешне импульсный термоэлектрический двигатель представляет собой лыжную палку с паровой машиной внутри. «Поместите один конец палки в костер, и через некоторое время на другом конце устройства можно снимать напряжение, достаточное для работы приборов и зарядки аккумуляторов», - рассказал Анатолий Ухов. Он отметил, что к выпуску в промышленных масштабах устройство еще не готово. По мнению директора нижнетагильского клуба туристов «Азимут» Виктора Величкова, такое изобретение уральских учёных очень бы пригодилось туристам. В походах часто возникает проблема с аккумуляторами для раций, фото- и видеокамер.