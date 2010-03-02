В г. Нижний Тагил участились угоны. Теперь преступники предпочитают иномарки

От дома 1а по Пархоменко неизвестные угнали тёмно-синюю Мазду-6. Серую Тойоту-Корола похитили от дома 21 по улице Тагилстроевская. А уже утром чёрная Мазда-3 была похищена с улицы Газетная. Все автомобили 2007-2008 годов выпуска. Как отметили в пресс-службе ГИБДД, раньше в Нижнем Тагиле угонщики интересовались исключительно отечественными автомобилями. Инспекторы ГИБДД просят автовладельцев быть бдительными и оставлять машины на ночь на охраняемых стоянках.