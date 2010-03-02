Жителям г. Нижний Тагил расскажут об изменениях в налогообложении физических лиц
2 марта 2010, 18:42ОбществоArtem
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4-го марта в 14 часов в налоговой инспекции по адресу ул. Ломоносова, 4 состоится бесплатный семинар.
Тагильским налогоплательщикам расскажут об изменениях законодательства по налогуна доходы физических лиц и об особенностях сдачи сведений о доходах за 2009 год.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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