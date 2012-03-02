Как грамотно подобрать мебель для офиса

Но официально, а чаще всего и фактически, сердцем офиса считается кабинет руководителя. Здесь идет напряженная работа, принимаются важные для компании решения, проходят совещания. Не всегда кабинет директора — это место для формальных встреч. Здесь также пьют кофе, отдыхают, шутят и повышают в должности.

Именно потому, что офисный кабинет руководителя является таким многофункциональным помещением, к выбору мебели для него следует подойти с особым вниманием. С одной стороны, она должна отражать характер руководителя, отличаться от всех остальных помещений, подчеркивать статус его обитателя и быть комфортным для работы. С другой стороны, офис директора должен гармонировать со всеми остальными кабинетами, соответствовать корпоративному стилю и быть презентабельным в глазах его посетителей.

Что касается всей остальной мебели, мода на нее также переменчива, как и на всю остальную. Тенденции в области офисного оснащения связаны с предпочтением функциональности замысловатому дизайну. Например, сейчас востребованы рабочие столы, которые трансформируются в столы для совещаний. Возможность соединять несколько рабочих мест по одной линии, или в круг экономит пространство и позволяет разместить в кабинете большее количество сотрудников.

При большом количестве техники обязательно наличие кабель-канала, чтобы убрать все мешающие провода. Выбирая мебель для офиса в СПб, не стоит забывать о важности кресел. Проводя большую часть дня в сидячем положении, сотрудники должны чувствовать комфорт и иметь возможность расслабиться в течении дня. Поэтому производители офисной мебели разрабатывают модели стульев и кресел, которые бы повторяли изгиб спины, снимая с нее напряжение.