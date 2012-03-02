Как грамотно подобрать мебель для офиса
Где находится сердце офиса? В каждой компании это могут быть разные кабинеты или отдельные уголки. Например, диванчик для отдыха, где проходят чаепития, место секретаря, куда стекается вся информация, уютный кабинет бухгалтерии, где всегда стоят цветы.
Но официально, а чаще всего и фактически, сердцем офиса считается кабинет руководителя. Здесь идет напряженная работа, принимаются важные для компании решения, проходят совещания. Не всегда кабинет директора — это место для формальных встреч. Здесь также пьют кофе, отдыхают, шутят и повышают в должности.
Именно потому, что офисный кабинет руководителя является таким многофункциональным помещением, к выбору мебели для него следует подойти с особым вниманием. С одной стороны, она должна отражать характер руководителя, отличаться от всех остальных помещений, подчеркивать статус его обитателя и быть комфортным для работы. С другой стороны, офис директора должен гармонировать со всеми остальными кабинетами, соответствовать корпоративному стилю и быть презентабельным в глазах его посетителей.
Что касается всей остальной мебели, мода на нее также переменчива, как и на всю остальную. Тенденции в области офисного оснащения связаны с предпочтением функциональности замысловатому дизайну. Например, сейчас востребованы рабочие столы, которые трансформируются в столы для совещаний. Возможность соединять несколько рабочих мест по одной линии, или в круг экономит пространство и позволяет разместить в кабинете большее количество сотрудников.
При большом количестве техники обязательно наличие кабель-канала, чтобы убрать все мешающие провода. Выбирая мебель для офиса в СПб, не стоит забывать о важности кресел. Проводя большую часть дня в сидячем положении, сотрудники должны чувствовать комфорт и иметь возможность расслабиться в течении дня. Поэтому производители офисной мебели разрабатывают модели стульев и кресел, которые бы повторяли изгиб спины, снимая с нее напряжение.
Обязательными функциями рабочего кресла должны являться регулировка высоты сидения наклона спинки. Столы и кресла — это, конечно, главные предметы офисной мебели, но далеко не единственные. Столы для совещаний, шкафы-гардеробы, приставные тумбы, стеллажи для бумаг, кресла для посетителей и многие другие предметы играют такую же важную роль для создание стильного, функционального и удобного интерьера.