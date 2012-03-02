«Красное» 8 марта 1937-го. Комбинация с вышивкой и другие атрибуты советского праздника

И даже неграмотные домохозяйки под благотворным воздействием советской партии преображались в успешных руководителей.

Из домохозяек – в бизнесвумен

Тагильчанка Александра Хлопотова, неграмотнаядомохозяйка, смогла стать директором магазина. Началась ее история «восхождения» в бизнес-высотам после избрания вдепутаты городского совета. Тогда она не умела ни читать, ни писать, нисчитать, но «ее потянуло желание отдать все свои силы на службутрудящимся, на службу партии». Поэтому когда через год, в 1929 году,Хлопотову «выдвинули на торговую работу», она «с страстным желанием итвердой волей и верой в свои силы отдалась своей работе, овладениютехникой и культурой советской торговли».

Из безграмотной домохозяйки, оторванной от общественной жизни,Александра Андреевна Хлопотова стает большевиком-организатором советскойкультурной торговли заключает автор статьи в «Тагильском Рабочем» (1937г., №54).

Комбинация с вышивкой и другие атрибуты советского праздника

К празднику готовились серьезно. Партком выделял агитаторов «для разъяснения истории праздника 8-емарта». Агитаторы проводили беседы в красных уголках, общежитиях иклубах, сообщается в выпуске № 53 «ТР» за 1937.

Женщины остаются женщинами всегда, и тагильчанки находили возможность нетолько заниматься в кружке по изучению конституции СССР (такой былорганизован для жен летчиков аэроклуба), но и наряжаться.

К 8-му марта открылась выставка одежды, пишет «ТР». По выставке можносудить о тагильской моде конца 30-х г.г.: блузка «реглан», летний костюм«труакар», сделанный по взятому из последних номеров журнала фасону,платья из розового креп-де-шина и шелкового маркизета... Тагильчанкипозволяли себе даже такие вольности, как расшитые гладью дамскиекомбинации.

Выставка показала, как зажиточная и веселая жизнь приводит к массовомуросту художественного вкуса наших женщин подытоживает своеповествование корреспондент.

Через 75 лет после событий, описанных в газетах 30-х г.г., 8 мартапразднуется иначе. Где отметить 8-е марта в Нижнем Тагиле 2012 года – смотрите вразделе «Афиша».