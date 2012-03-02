Лайки, деньги, два iPad-а

Вот два способа получить подарки от Банка24.ру:

1.«Зачекиньтесь» в программе foursquare в любом офисе Банка24.ру, расскажите об этом специалисту банка и получите подарок. Акция действует во всех офисах Банка24.ру с 5 марта и до того момента, пока призы не закончатся.

2.Создайте свое видео, расскажите об этом своим друзьям и получайте подарки. Итоги будут подводиться каждую неделю. Правила просты: - Вы снимаете видеоролик (хронометраж должен составлять ровно 24 секунды) на свободную тему, главное - чтобы в кадре появились «лайки». Придумайте какое-то действие, которое один герой вашего фильма совершит, а второй - «залайкает», то есть сожмет кулак в одобрительный жест с поднятым вверх пальцем и прикоснется к первому участнику. Если все как следует продумать и поторопиться, то в отведенные 24 секунды можно передать и несколько «лайков». Чем их больше - тем больше шансов получить главный приз!

Готовый ролик нужно разместить на сайте конкурса www.1liked.ru, предварительно зарегистрировавшись там и заполнив анкету участника-Напишите друзьям - пусть голосуют за ваш ролик в социальных сетях. Каждый «лайк» в фэйсбуке или «мне нравится» во Вконтакте приравнивается к 1 баллу. - Зарабатывайте дополнительные баллы - для этого можно перейти по ссылке на QR-коде, который вы можете найти на постере акции в вашем городе. За это вы получите к своему видео еще два бонусных балла.

Самое приятное, что призы получат все участники конкурса, независимо от количества набранных баллов. Все участники, которые зарегистрировались на сайте www.1liked.ru как частные клиенты, получат бонус – 10 баллов за выложенное видео. Тот, кто зарегистрировался как корпоративный клиент, получит сразу 20 бонусных баллов.

Каждую неделю среди частных клиентов выбирается победитель - участник конкурса, чей ролик набрал наибольшее количество баллов. Он получит 500 рублей на номер мобильного телефона, который был указан при регистрации.

Победителю недели среди корпоративных клиентов вручается сертификат на ГОДОВОЕ БЕСПЛАТНОЕ обслуживание компании в Банке24.ру!

Ну а те два режиссера, чьи видеоролики по итогам всего конкурса наберут максимальное количество баллов и «лайков» (в номинации «Приз зрительских симпатий»), получат главный приз - iPad.