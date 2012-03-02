Недели внедорожников в Тойота Центр Нижний Тагил

Неделя внедорожников в Тойота Центр Нижний Тагил – это уникальная возможность протестировать весь модельный ряд внедорожников Toyota на специальной трассе, позволяющей полностью раскрыть все преимущества технической оснащенности автомобилей и лично удостовериться в их превосходной проходимости, комфорте иэргономичности.

Автомобили для тест-драйва:

Трасса для тест-драйва поэтапно:

1)Городской маршрут: асфальт

2)Условия естественного бездорожья: езда по пересеченной местности: грунтовая дорога, поле, лес. Демонстрация тяговитости двигателя и работы трансмиссии.

3)Горки: крутые склоны, подъемы. Демонстрация ходов подвески и возможности, угол подъема и спуска, а также плавность работы подвески и развесовку автомобиля. Система помощи при езде по бездорожью (CRAWL CONTROL) в задачу которой входит управление распределением крутящего момента и тормозного усилия между колесами во время передвижения по рыхлому песку, сильной грязи, глубокому снегу и т.д.

4)Ледовый полигон: демонстрация работы системы курсовой устойчивости.

На этой трассе Вы сможете по достоинству оценить комфорт внедорожников Toyota в условиях городского потока, ощутить проходимость, проверить автомобили на маневренность и прочность, полностью раскрыть потенциал легендарных внедорожников Toyota.

Подарки каждому тест-пилоту, покупателям внедорожников - суперпризы!

Яркие впечатления и подробности на тест-драйве! Успевайте!

Запись по телефону: (3435) 471-200