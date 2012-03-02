«Олигархов в России больше не становится» - Владимир Путин

У нас все-таки нет ситуации, при которой рождались бы все новые и новые олигархи. Мы же не раздаем государственную собственность миллиардной стоимости за бесценок, как это было в середине 90-х годов заявил В. Путин на встрече с главными редакторами иностранных СМИ.

Олигарх, по его словам, это не просто богатый человек. «Я допускаю, что богатым человеком можно стать и законным способом. Олигарх - это тот, кто воспользовался своей близостью к власти, воспользовался несправедливыми системами оценки собственности, какими-то несправедливыми нерыночными инструментами и захапал огромную часть государственного и народного имущества, превратив в свою личную собственность», - добавил премьер.

На его взгляд, «сращивание людей с властью - это и есть олигархия».