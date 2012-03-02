Правильный интерьер поможет расслабиться
2 марта 2012, 17:36ОбществоВалерия Лошкарева
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Для каждого человека его дом это его крепость. В современной рутинной жизни всегда греет мысль о том, что, вернувшись домой, человек будет чувствовать себя защищенным и сможет наслаждаться спокойствием. Именно поэтому очень важно создать в доме тот самый уют, который поможет скинуть с себя все заботы, нервное напряжения и поможет расслабиться.
Прованс
Восток
Экостиль и минимализм
Объявления о дарении или продаже картин и глиняных горшков всегда можно найти в газете Камелот Воронеж.
Если у вас нет живых цветов, чтобы наполнить ими вазы, не стоит брать искусственные цветы, лучше наполните прозрачные вазы галькой и цветными стеклышками. Если есть возможность, поставьте в комнате, хотя бы небольшой аквариум – лучше всего расслабляет и успокаивает истинное присутствие природы!
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