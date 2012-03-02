Свердловская область вскоре подключит отдаленные районы к интернету

Сейчас у нас все участники информационного взаимодействия подключены крегиональной системе межведомственного электронного взаимодействия, заисключением небольших поселений, которые находятся на севере и востокенашей области сообщила министр информационных технологий и связиСвердловской области Ирина Богданович журналистам.

По словам министра, в ближайшее время и удаленные районы на западе, востоке, севере будутподключены к широкополосному доступу к интернету, и тогда они станутреальными участниками электронного межведомственного взаимодействия.