Свердловская область вскоре подключит отдаленные районы к интернету
2 марта 2012, 08:31ОбществоОльга
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Свердловская область в рамках перехода на систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) планирует в ближайшее время подсоединить к интернету отдаленные районы области.
Сейчас у нас все участники информационного взаимодействия подключены крегиональной системе межведомственного электронного взаимодействия, заисключением небольших поселений, которые находятся на севере и востокенашей области сообщила министр информационных технологий и связиСвердловской области Ирина Богданович журналистам.
По словам министра, в ближайшее время и удаленные районы на западе, востоке, севере будутподключены к широкополосному доступу к интернету, и тогда они станутреальными участниками электронного межведомственного взаимодействия.
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