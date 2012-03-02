Тагильская оппозиция не планирует митинговать 5-го марта
2 марта 2012, 08:27ОбществоОльга
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Тагильская оппозиция не планирует митинговать 5-го марта. Во всяком случае, администрацию Нижнего Тагила никто из оппозиционных партий и организаций не уведомлял о проведении в этот день акций на территории города.
Все утро понедельника Театральная площадь и площадь перед«Современником» будут пустовать, а вот с 15 до 19 часов один изпредставителей команды УВЗ планирует там провести митинги. Но какиебудут тематика и лозунги, он пока говорить отказывается.
Напомним, 5марта в России планируются многочисленные митинги. К примеру, вЕкатеринбурге, по данным мэрии, в них намерены участвовать около 20-титысяч человек.
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