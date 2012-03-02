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Тагильские предприниматели должны заплатить в Пенсионный фонд 17 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские предприниматели должны заплатить в Пенсионный фонд 17 тысяч рублей

2 марта 2012, 08:56Общество
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