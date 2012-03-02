Тагильские предприниматели должны заплатить в Пенсионный фонд 17 тысяч рублей

Сумма пойдет на страховую часть, на накопительную часть пенсиипредпринимателя и на уплату взносов в Федеральный фонд обязательногомедицинского страхования.

Сумму можно заплатить сразу либо ежеквартально по частям. Однако всясумма полностью должна быть внесена не позднее 31 декабря текущего года,сообщает нижнетагильское управление Пенсионного фонда РФ.

Интернет делает жизнь предпринимателей проще. Причем польза носит сугубо прикладной характер: в сети можно найти и распечатать бланкидля предпринимателей: бланк счет на оплату с примером заполнения, бланк платежное поручение, извещение, путевые листы для ИП и другие полезные документы.