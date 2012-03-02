Улучшение торговых условий: бонусы и внутренний курс!

Сразу две хорошие новости от Forex4you для своих клиентов и партнеров: бонусная программа стала еще выгоднее, а переводы финансовых средств между клиентскими счетами стали удобнее.

С сегодняшнего дня вступают в силу следующие улучшения:

1. Увеличен период отработки бонуса. Теперь у Вас больше времени отработать выбранный бонус, благодаря увеличенному периоду с 2-х месяцев до 3-х! Также Вы можете выбирать большее значение бонуса, т.к. теперь у Вас больше возможностей его отыграть.

2. Снижен внутренний курс. Ранее комиссия за конвертацию при переводах между счетами в разной валюте, а также на пополнение/снятие средств со счета составляла 2% от кура ЦБ РФ, теперь Вы можете совершать транзакции с разными валютами с комиссией всего в 1 %. Это повлияло на наш внутренний курс – он стал лучше для клиентов!

Также в первом полугодии 2012 года мы планируем введение торговых счетов в Российских рублях!